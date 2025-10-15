La Estación de Policía Comunal Brandsen intervino este miércoles 15 de octubre en un episodio de disturbios ocurrido en la intersección de las calles Ituzaingó y Paso, donde varios jóvenes se encontraban confrontando entre sí, profiriendo gritos e insultos en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, al arribar el personal al lugar se procedió a dispersar a los involucrados y finalmente a la aprehensión de tres hombres, todos vecinos de Brandsen, identificados como de 20, 23 y 27 años de edad.

El hecho fue caratulado como Infracción a los Artículos 74 inciso A, 76 y 35 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz de Brandsen.

Intervinieron en el operativo efectivos de la EPC Brandsen bajo la supervisión del Comisario Mayor Leonardo Ismael Rojas, Jefe de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal, y la Comisaria Mayor María Laura Amaya, Superintendenta de la Región Capital II.

