Nuestra vecina, compitió en Villa Carlos Paz junto al plantel femenino de La Plata RC.

El pasado 4 y 5 de octubre, Magalí Gervasio participó del XIV Torneo Nacional de Clubes Femenino de rugby, organizado por la UAR. El mismo reunió a 12 equipos en las instalaciones del Carlos Paz Rugby Club y la coronó como ganadora de la Copa de Plata.



El sábado, el conjunto de La Plata Rugby Club donde se desempeña la wing Gervasio, cayó ajustadamente por 15 a 14 frente a las “locales” de Córdoba Athletic en su primera presentación; más tarde goleó sin rodeos por 51 a 0 al Patagonia RC.



Al terminar segundas en su grupo, quedaron clasificadas para disputar la Copa de Plata. Fue el domingo donde vencieron a Aguará Guazú por disciplina (menos tarjetas) y finalmente vencieron a Taborín RC por 19 a 0, lo que les permitió alcanzar el cetro.

