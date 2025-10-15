🚧 AVISO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD
Con motivo de los festejos por el 150° Aniversario de Brandsen, se realizarán cortes y desvíos de tránsito a partir del jueves 16 de octubre y durante todo el fin de semana.
📍 Calles afectadas:
- Las Heras, entre Mitre y San Martín, permanecerá cerrada por el armado del escenario principal.
- También se prevé un nuevo corte en calle Mitre para finalizar las tareas de montaje.
🚌 Desvíos de colectivos:
Las líneas 51 y local ingresarán a la ciudad por Ruta 210 hasta Av. Rivadavia, y desde allí accederán a la terminal.
La compañía Unión Platense mantendrá su ingreso habitual, saliendo por Ituzaingó, Belgrano y Ruta 210.
🙏 Se agradece la comprensión de los vecinos ante las modificaciones necesarias para garantizar la organización y seguridad de los festejos por este aniversario tan especial.
