🚧 AVISO IMPORTANTE A LA COMUNIDAD

Con motivo de los festejos por el 150° Aniversario de Brandsen, se realizarán cortes y desvíos de tránsito a partir del jueves 16 de octubre y durante todo el fin de semana.

📍 Calles afectadas:

Las Heras , entre Mitre y San Martín , permanecerá cerrada por el armado del escenario principal.

, entre , permanecerá cerrada por el armado del escenario principal. También se prevé un nuevo corte en calle Mitre para finalizar las tareas de montaje.

🚌 Desvíos de colectivos:

Las líneas 51 y local ingresarán a la ciudad por Ruta 210 hasta Av. Rivadavia, y desde allí accederán a la terminal.

La compañía Unión Platense mantendrá su ingreso habitual, saliendo por Ituzaingó, Belgrano y Ruta 210.

🙏 Se agradece la comprensión de los vecinos ante las modificaciones necesarias para garantizar la organización y seguridad de los festejos por este aniversario tan especial.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp