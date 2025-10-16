Una vecina se comunicó con este portal para mostrar una desagradable situación en Las Mandarinas. “Lo peor es el olor”, dijo.
Delia es una vecina del barrio Las Mandarinas y habló con InfoBrandsen para contar lo que sucede en inmediaciones de su casa sobre Diagonal Copérnico esquina Hansen.
“Se está desbordando una cloaca y las aguas servidas ya están llegando a la calle. Hace como una semana que empezó a brotar de a poquito y ahora es más que notorio. Lo peor es el olor”, expresó la mujer.
Ante la consulta de este medio, respondió que se intentó llamar a la Comuna pero hubo respuesta telefónica; un reclamo habitual de nuestros lectores.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook