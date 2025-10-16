Una vecina se comunicó con este portal para mostrar una desagradable situación en Las Mandarinas. “Lo peor es el olor”, dijo.

Delia es una vecina del barrio Las Mandarinas y habló con InfoBrandsen para contar lo que sucede en inmediaciones de su casa sobre Diagonal Copérnico esquina Hansen.

“Se está desbordando una cloaca y las aguas servidas ya están llegando a la calle. Hace como una semana que empezó a brotar de a poquito y ahora es más que notorio. Lo peor es el olor”, expresó la mujer.

Ante la consulta de este medio, respondió que se intentó llamar a la Comuna pero hubo respuesta telefónica; un reclamo habitual de nuestros lectores.

