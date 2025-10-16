Con tareas de iluminación, mejoras viales, limpieza y puesta en valor de espacios públicos, el Municipio avanza en un plan integral para mejorar la calidad de vida de los vecinos del Distrito.

El Municipio de San Vicente, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, continúa desarrollando un amplio plan de obras y mantenimiento urbano en distintos barrios del distrito, con el objetivo de mejorar la infraestructura, optimizar los servicios y generar entornos más seguros y agradables para la comunidad.

En Alejandro Korn, se llevaron adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales sobre la calle Martín Fierro, en el barrio Santa Ana, con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y los accesos. Además, en la plaza del mismo barrio, se ejecutaron tareas de pintura, reparación de juegos y embellecimiento del espacio verde, garantizando un lugar más seguro y disfrutable para las familias.

Por otro lado, en San Vicente, se puso en marcha la obra de iluminación LED sobre la Avenida Matheu, con la colocación de columnas y equipos de última tecnología, que permitirán corredores más seguros y accesos iluminados hacia los hogares del distrito.

Asimismo, en el barrio Villa Solferino, se concretó la instalación total de luminarias LED, alcanzando el 100% de cobertura. Esta mejora se suma a la red de barrios que ya cuentan con iluminación moderna y eficiente, contribuyendo a un distrito más seguro, sustentable y con mejor calidad de vida.

En tanto, en el barrio Los Naranjos, se avanzó con obras de mejora y mantenimiento vial sobre la calle Antártida Argentina, una de las principales vías de acceso al barrio. También se proyecta la instalación de nuevas luminarias LED, con el propósito de alcanzar una iluminación integral en toda la zona y reforzar la conectividad entre las instituciones educativas del área.

Estas acciones forman parte del plan de mantenimiento y mejora urbana que impulsa la gestión del intendente Nicolás Mantegazza, a través de un trabajo coordinado con los equipos municipales y las y los vecinos de cada localidad.

“Estamos transformando cada barrio de San Vicente con obras concretas que mejoran la vida de nuestra gente: calles más transitables, plazas más lindas e iluminación segura en cada cuadra. Ese es el camino para seguir construyendo un distrito moderno, seguro y con oportunidades para todos”, expresó el intendente Nicolás Mantegazza.

