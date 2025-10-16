Escriben los lectores: Pichichos que corren y muerden sobre Sáenz Peña

Gabriela dialogó con este portal y expresó su malestar con dos animales que reaccionan ante el pasar de la gente.
Gabriela, vecina de nuestra Ciudad, habló con InfoBrandsen sobre lo que ocurre en Sáenz Peña y Hernán Figueroa Reyes -ex16-, en cercanías a un conocido comercio y pidió por una pronta respuesta de autoridades o de las protectoras de animales “antes que esto pase a mayores”.
“Dos perros que están en la calle desde hace varias semanas salen a correr y a morder a los chicos, gente mayor; todo lo que ande en vehículos”, manifestó sobre lo que ocurre en el barrio La Manzana.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook