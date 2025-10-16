Una lectora habló con este portal y contó que hace casi dos meses convive con el olor y no tiene respuesta. “Es un desastre y hay mucho olor a podrido”, expresó.

Nancy, vecina del barrio Matadero, reclama desde agosto por la reparación de una cloaca dañada frente a su vivienda, ubicada en calle 2 al 1500, luego de una intervención del municipio durante una jornada de intensas lluvias.

Según relató, el 19 de agosto, cuando las lluvias provocaron anegamientos en la zona, personal municipal realizó una zanja para evitar que el agua ingresara a la casa de una vecina. Sin embargo, en medio de los trabajos, se rompió la cloaca de su domicilio.

“Fue sin querer, por supuesto -aclaró Nancy-, pero desde entonces estoy luchando para que me lo arreglen. Me dejaron un desastre terrible afuera y hay mucho olor a podrido”, explicó.

La vecina señaló que ha mantenido varios contactos con el responsable del área de Servicios Generales, incluso a inicios de semana, pero aún no ha obtenido una respuesta concreta. “Hablé con él, me dijo que sí. Pero ahora estoy mandando mensajes y no me responden”, sostuvo.

Nancy manifestó su preocupación por las condiciones sanitarias que genera la rotura y pidió por la intervención de la Comuna: “Lo único que necesito es que vengan a dejar todo en orden como estaba. Nada más”.

