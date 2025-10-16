La institución convocó a los concejales para realizar el encuentro N° 16/2025 el 20 de octubre a las 19:00.

Durante la sesión ordinaria debatirán una amplia diversidad de temas, entre los cuales se encuentran:

Creación del Programa Municipal de Puntos Verdes Comunitarios Rurales en el ámbito del Partido de Brandsen, impulsada por el bloque La Libertad Avanza.

Creación en el Partido de Brandsen la campaña «Compras Distendidas Brandsen», destinada a que niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de TEA y sus familias dispongan de un ambiente sensorialmente adecuado al realizar sus compras, impulsada por el bloque Juntos por el Cambio.

La declaración de Interés Cultural y Municipal el 65° Aniversario de la Asociación Peña Huella, impulsado por Resolución del Cuerpo.

Solicitud a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que proceda, con carácter urgente, al corte de pasto y limpieza del sector de vías del Ferrocarril Roca, impulsada por el bloque Fuerza Patria.

