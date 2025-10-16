La institución convocó a los concejales para realizar el encuentro N° 16/2025 el 20 de octubre a las 19:00.
Durante la sesión ordinaria debatirán una amplia diversidad de temas, entre los cuales se encuentran:
- Creación del Programa Municipal de Puntos Verdes Comunitarios Rurales en el ámbito del Partido de Brandsen, impulsada por el bloque La Libertad Avanza.
- Creación en el Partido de Brandsen la campaña «Compras Distendidas Brandsen», destinada a que niños, jóvenes y adultos con diagnóstico de TEA y sus familias dispongan de un ambiente sensorialmente adecuado al realizar sus compras, impulsada por el bloque Juntos por el Cambio.
- La declaración de Interés Cultural y Municipal el 65° Aniversario de la Asociación Peña Huella, impulsado por Resolución del Cuerpo.
- Solicitud a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que proceda, con carácter urgente, al corte de pasto y limpieza del sector de vías del Ferrocarril Roca, impulsada por el bloque Fuerza Patria.
ACCEDÉ A LA ORDEN DEL DÍA
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook