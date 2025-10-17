La intervención policial se dio gracias a las cámaras de vigilancia.

En las primeras horas de este viernes, personal policial de la Ciudad aprehendió a un hombre que había ingresado a robar en la metalúrgica Indus Forj S.A., ubicada en el Parque Industrial de Ruta Provincial 29, a la altura del kilómetro 4.5.

El hecho, fue denunciado por un hombre de la empresa, quien estaba monitoreando las cámaras de vigilancia cuando detectó el ingreso de un intruso al predio.

Al arribar al lugar, el personal policial halló al susodicho -vecino de la Ciudad- en el interior de la metalúrgica, en el momento exacto en que se encontraba acopiando herramientas varias y materia prima de cobre, presumiblemente para su posterior sustracción.

Tras un rastrillaje en el predio, los efectivos policiales constataron que el cerco perimetral había sido cortado para facilitar el ingreso y hallaron una bolsa con más herramientas. Todo fue documentado bajo la carátula «Robo Esclarecido».

