Necrológicas semanales: 17 de octubre 2025

ZULEMA ISABEL IRIARTE

Falleció el 09-10-2025

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria”.

DORA RENÉS RODRÍGUEZ

Falleció el 10-10-2025

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 11-10-2025 a las 11.45 hs.

ANGÉLICA JOSEFA INSAUSTI Vda. de EGUÍA “CHECHA”

Falleció el 13-10-2025

Q.E.P.D: Sus hijos: Mónica y Mauricio Eguía; sus hijos políticos, sus nietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 14-10-2025 a las 10.30hs.

