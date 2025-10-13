Se realizó una convocatoria llamando a la comunidad para sumarse a un rastrillaje mañana a las 17:00.

El mismo se llevará a cabo en la zona del accidente, en la Ruta 215 kilómetro 39, con el objetivo de encontrar el dispositivo móvil. Todos aquellos que se quieran solidarizar y tengan la posibilidad de acercarse al lugar, será de gran ayuda.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp