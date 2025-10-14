En un comunicado expuso que la tradición y la cultura “nunca puede reproducir actos de violencia”.

La Asociación de Protección al Animal Abandonado (APAA) lanzó un duro comunicado en el cual muestra su preocupación por el anuncio de una jineteada por los 150 años del Distrito, la cual fue anunciada por la Comuna para este domingo 19 en Mitre y Las Heras.

“Como asociación protectora de los animales, invitamos al Municipio a reflexionar sobre este tipo de prácticas de violencia hacia los animales con el mero fin de “divertir” a algunas personas”, comenzó diciendo el escrito

La entidad considera que “debemos repensar este tipo de prácticas que maltratan y violentan a los animales, sumado a ello el ejemplo que se da ante cientos de niños que verán la violencia animal como algo legitimado por nuestro gobierno local”. Y sostienen que la tradición y la cultura “nunca puede reproducir actos de violencia”.

APAA remarca que “como en todos los casos de maltratos naturalizados hay un punto de inflexión, que es la toma de conciencia, solicitamos que se respete la Ley Nº 14.346 y a los animales como sujeto de derecho, la diversión y las risas de unos pocos no valen el dolor y sufrimiento de un animal. No podemos dejar pasar la naturalización de la violencia como metodología de acción”.

DÓNDE Y CÓMO

Otro punto que llamó poderosamente la atención es el lugar anunciado para la jineteada; la intersección de Mitre y Las Heras para dicho espectáculo resulta curiosa por la geografía del lugar. Por ello este portal pudo averiguar que la actividad ecuestre se va a desarrollar en un predio a muy pocos metros del casco urbano, algo que aún no fue confirmado oficialmente.

