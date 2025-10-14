Una vecina dialogó con InfoBrandsen y argumentó sobre los equinos que se utilizan en la doma, de cara a lo que pasará el domingo en los festejos locales por los 150 años.

Rocío es una vecina de nuestra Ciudad y habló con este portal para dar su parecer con respecto a la polémica por la jineteada que se realizará el próximo domingo por los 150 años del Distrito.

“Los caballos de las jineteadas no son animales maltratados como ellos dicen (APAA); los equinos son cuidados y son respetados a lo cual se usan los domingos para la jineteada para luego ser liberados en su espacio”.

E hizo una aclaración con respecto al comunicado de la protectora: “Ahora bien, si van a querer defender algún derecho de los caballos, que primero empiecen por los que tiran de carros, que están en mal estado. No veo a ninguno de APAA salir a defenderlos; en muchas ocasiones se han caído y no se han podido levantar de lo débiles que estaban, en muchos casos les pegan”.

Y, por último, lanzó: “Que vayan sabiendo que en una jineteada el animal está preparado para eso, tiene un peso adecuado, sus vacunas y su libreta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¡Los derechos de los animales deben ser para todos iguales!

Por último Rocío mandó un video en el que hace mención a que muchas voces que están en contra de la jineteada, no se oponen a otros deportes ecuestres como las carreras o el polo donde «el caballo vive sometido».

