El concejal de Juntos sobre el funcionamiento actual del Concejo Deliberante, la relación con el gobierno y los desafíos que se vienen tras el recambio del 10 de diciembre.

“Si un concejal no forma parte de una reunión de gabinete, es muy difícil que esté al tanto de lo que quiere el Ejecutivo”, dijo Salgueiro.

El concejal Juan Cruz Salgueiro, representante de Juntos en el Concejo Deliberante, repasó en una extensa charla con Grassi.com (Estación Radio) la actualidad política local y los temas que marcan la agenda del deliberativo. Desde la falta de diálogo entre bloques hasta el futuro político del cuerpo tras el recambio de diciembre, el edil hizo un análisis amplio y crítico.

“Exceptuando la gente de Fuerza Patria, que le cambia el nombre al bloque a mitad de la gestión, nosotros seguimos con Juntos por el Cambio y seguramente a partir del 11 de diciembre vamos a ser Somos Buenos Aires”, explicó al comienzo de la entrevista, refiriéndose al proceso de reorganización partidaria que atraviesa la coalición opositora.

FALTA DE INTERLOCUTORES Y PROYECTOS SIN EXPLICACIÓN

Uno de los ejes principales de la conversación fue la escasa comunicación entre el Ejecutivo y los concejales. Para Salgueiro, la falta de un canal institucional dificulta el debate y la comprensión de los proyectos enviados desde el municipio.

“Espero que en esta nueva composición que se dé a partir de diciembre, al menos nosotros los concejales de la oposición tengamos un interlocutor válido entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo, que es lo que no hemos tenido hasta hoy”, expresó.

El edil apuntó directamente a la responsabilidad del oficialismo por la falta de explicaciones claras: “El oficialismo debe tener concejales que de alguna manera puedan defender los proyectos que quieren llevar adelante desde el argumento, lo que notamos es que no hay una comunicación fluida”. Y señaló con dureza: “Si un concejal no forma parte de una reunión de gabinete, es muy difícil que esté al tanto de lo que quiere el Ejecutivo”.

UNA GRANJA AVÍCOLA EN LA RUTA 29

Salgueiro ejemplificó esta situación con un caso reciente: un proyecto que proponía habilitar una granja avícola sobre la ruta 29, y que finalmente quedó sin tratamiento: “Antes de las elecciones se ingresó un proyecto para instalarla. Lo que cuestionamos fue que no se fijen distancias rígidas respecto a las zonas urbanas, porque uno se va encerrando y después se ve acorralado por la propia ordenanza que elabora”, explicó.

El concejal advirtió que es necesario pensar en el crecimiento del Distrito a largo plazo: “No es lo mismo hablar de 2 kilómetros por la ruta 29 que por la 215 hacia La Plata, donde la zona urbana se viene encima en pocos años. Sugerimos al Ejecutivo que retire la parte de las distancias y que priorice la posibilidad de generar una actividad productiva más, pero nunca obtuvimos respuesta”, lamentó.

LA PRESIDENCIA DEL HCD: “TENEMOS GENTE CON EXPERIENCIA”

De cara a la nueva conformación del Concejo Deliberante, Salgueiro reconoció que aún no hubo conversaciones formales sobre la presidencia del cuerpo, pero anticipó que el equilibrio político cambiará a partir del 10 de diciembre: “El panorama va a ser distinto. Si uno suma los votos de Juntos con los de La Libertad Avanza, hay una gran cantidad de gente opositora al oficialismo. Hoy el Ejecutivo no es fuerte en el Legislativo, y eso se va a notar”, analizó.

Consultado sobre posibles nombres para conducir el Concejo, el concejal evitó dar definiciones, aunque destacó la trayectoria dentro de su espacio: “Cuando uno mira nuestra representación parlamentaria, tenemos gente con mucha experiencia, como Graciela Neira, que ha tenido una muy buena labor en su momento. La historia del radicalismo dentro del Concejo nos da solidez a futuro para que funcione como tiene que funcionar”.

Salgueiro también se refirió a la posibilidad de acuerdos con otras fuerzas políticas, aunque aclaró que “no se ha hablado nada en concreto con La Libertad Avanza”. De todos modos, no descartó un diálogo futuro en función de los resultados electorales: “La ciudadanía se manifestó a favor de una oposición. No quiero decir en contra del oficialismo, pero sí con una mirada diferente. Con esa diferencia, ¿quién debería tener la representatividad institucional? Es lo que vamos a tener que charlar”.

El concejal radical insistió en que el desafío de la próxima etapa será reconstruir los puentes institucionales entre el Concejo y el Ejecutivo: “Si logramos una comunicación real, los proyectos podrán discutirse en serio y con fundamentos”.

MOTOS: “JOSÉ GONZÁLEZ ESTÁ COMPROMETIDO”

Otro tema que abordó fue el proyecto para permitir allanamientos en viviendas de vecinos que realizan maniobras peligrosas o producen ruidos con motos. Si bien reconoció la gravedad de la problemática, Salgueiro remarcó que su bloque prioriza el trabajo preventivo: “Ese proyecto apunta a tratar el problema ya concretado. Nosotros siempre hemos tenido una posición firme de trabajar sobre la prevención, ver cómo evitamos que esto suceda, no qué hacemos cuando sucede”, subrayó.

Y agregó: “Hay que generar conciencia en la ciudadanía de que la moto es un vehículo que puede traer consecuencias muy negativas. Tenemos que trabajar en el respeto de las normas de tránsito y en la concientización. No se trata sólo del ruido, sino también de los accidentes que ocurren a diario en el Distrito”.

El concejal mencionó además que mantuvo conversaciones con José González, actual secretario de Seguridad, sobre el tema: “Está comprometido. Su antecesor (N de R: Alberto Almandos), que hoy milita en La Libertad Avanza, no pudo dar respuesta a este problema. Las motos generan ruidos molestos, picadas y accidentes. Hay que darle una respuesta rápida y urgente a la ciudadanía”.

ESCUCHÁ LA NOTA

