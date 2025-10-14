Para este viernes a partir de las 20:00 se organizó una noche llena de sabores y tradición norteña que se llevará a cabo en Macanudas Restó.
Junto a Coronel Wine and Coffee prepararon una noche en la que se podrá disfrutar de empanadas, tamales, locro y mazamorra. Además, habrá una degustación guiada por el sommelier Marcelo Martinez, en una noche donde se ofrecerán vinos salteños de Domingo Molina.
Los interesados podrán reservar su lugar enviando un mensaje al (2223)51-5124.
