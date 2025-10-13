Este dispositivo sirve para prevenir la violencia digital en las escuelas.

El Jefe de Gabinete, Gastón Poncetta, recibió a Laura Sánchez, mamá de Ema, quien transformó el profundo dolor por la pérdida de su hija —víctima de violencia digital— en un camino de acompañamiento y concientización para los demás.

De ese compromiso nació el Proyecto de Ley EMA y la Guía EMA, que buscan prevenir y abordar la violencia digital, especialmente la difusión no consentida de imágenes íntimas y otras formas de hostigamiento virtual, reconocidas hoy también como violencia por razones de género.

La Guía brinda herramientas para que docentes, directivos y familias sepan cómo actuar: cómo prevenir, detectar y acompañar a quienes atraviesan este tipo de situaciones. En muchos casos, la escuela es el primer lugar donde esta violencia se hace visible, y contar con instrumentos claros es indispensable para dar respuesta, proteger a los jóvenes y construir vínculos basados en el respeto.

Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social, Sandra Gallardo, y la Directora de Políticas de Género, Anahí Barrionuevo, quienes acompañarán la implementación de esta guía en las instituciones educativas del distrito.

Desde el Municipio de Brandsen reafirmamos el compromiso con la prevención de las violencias y la promoción de entornos escolares seguros y respetuosos.

