Debido a las condiciones climáticas del último fin de semana, el evento se reprogramó para este 10 de octubre la sexta edición de un evento que contará con grandes espectáculos artísticos.

Los amantes de la buena comida y la música folklórica tienen una cita ineludible para el próximo viernes 10 de octubre en Ranchos, localidad que se vestirá de fiesta para celebrar la 6° Edición de la Fiesta Regional del Choripán.

El evento tendrá lugar de 10 a 18 en la Isla Central de la Laguna de Ranchos y está organizada por el Ballet Folklórico General Paz. En la previa el evento promete ya que además del plato estrella, ofrece una extensa programación cultural con talentos locales y de la Región.

Entre las actuaciones anunciadas se encuentran una gran cantidad de ballets y agrupaciones folklóricas, como el Taller de Adultos “Héroes de Malvinas”, el Ballet Infantil “Héroes de Malvinas”, “Guardia de los Ranchos”, “Villanueva Fútbol Club”, “Corazones Criollos”, “Esencia Sureña” y Ballet Folklórico “Abriendo Tranqueras”, “Los Salamanqueros”, “Somos Danza Viva”, además de la Escuela de Danzas “Cruz del Sur”, “Arraigo”, “El Vendaval”, y el Taller de Danzas Nativas Municipal de Brandsen.

Se espera la participación especial del Ballet “General Paz” y el Ballet Infantil “General Paz”. También estarán presentándose el Dúo Flor y José, Las Changuitas Violineras, Adrián Guzmán y Entrecasa Folk.

El gran broche de oro de la jornada será la actuación especial del reconocido violinista y músico Leandro “Lele” Lovato, una figura destacada del folclore nacional.

CONSIDERACIONES GENERALES

Para quienes planeen asistir, la organización informa que se cobrará Estacionamiento. Además, se invita al público a acercarse al predio con reposera y sombrilla para disfrutar de una jornada más cómoda al aire libre.

Para consultas y más datos, se pueden contactar a los números: 2241-577037 o 2241-530060. La información oficial de la fiesta se encuentra en Instagram (fiesta.del.choripan).

Para aquellos que estén interesados en viajar y no cuenten con movilidad propia, la empresa de transporte Unión Platense cuenta con servicios hacia y desde la ciudad de Ranchos. (hace click acá)

