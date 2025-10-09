El Jefe Comunal se ofreció al diálogo y los invitó a trabajar en conjunto. Con respecto a las licitaciones de las palmeras, fue contundente: «Yo tengo el culo limpio, no hay nada que esconder».

“No busco conflictos con nadie. Esto se desvirtuó.”, dijo en referencia a las palmeras y el Boulevard de los Vascos.

El intendente Fernando Raitelli dialogó el sábado en el programa Grassi.com (Estación Radio) y abordó por vez primera varios temas que en las últimas semanas generaron polémica en la Ciudad: la plantación de palmeras en espacios públicos y la discusión con la comunidad vasca por el famoso boulevard de la avenida Mitre.

El jefe comunal buscó aclarar puntos, responder críticas y, sobre todo, transmitir la idea de una gestión que -según sus palabras- actúa con transparencia y visión de largo plazo.

“LUCHÉ MUCHOS AÑOS CONTRA LA CORRUPCIÓN”

“No busco conflictos con nadie. Esto se desvirtuó. Fue un tema mal contado, y después cada uno lo fue usando como quiso”, comenzó diciendo Raitelli en referencia a la discusión por la colocación de palmeras sobre la Mitre.

Explicó que la elección de las palmeras pindó -una especie nativa del noreste argentino- responde a criterios técnicos, ambientales y estéticos: “Todo lo que estamos plantando son especies nativas. Las exóticas que tenemos en Brandsen generan problemas: se rompen con los temporales, levantan veredas, no se adaptan bien al suelo”.

Y agregó: “En cambio, estas palmeras van a estar 300 o 400 años, van a crecer con el tiempo y van a embellecer Brandsen. No es una decisión improvisada, es una planificación a futuro”.

El intendente aseguró que las compras se realizaron con todos los procedimientos legales correspondientes: “Hubo una licitación pública y dos contrataciones directas porque la ley lo permite en montos menores. No hay objeciones del Tribunal de Cuentas ni denuncias. Cualquiera que quiera poner una palmera igual en su casa, hoy paga 600 mil pesos. Acá está todo claro”.

Luego subió el tono: “Yo tengo el culo limpio. Luché muchos años contra la corrupción y contra las irregularidades. Publicamos todo lo que hacemos. Y si hoy pueden acceder a la información es justamente porque la publicamos nosotros. Si hay dudas, que las vean. No hay nada que esconder”.

“SI LOS VASCOS QUIEREN NOS PONEMOS A TRABAJAR JUNTOS”

Consultado por las versiones sobre un malentendido con la comunidad vasca local, Raitelli respondió: “No hay conflicto. Simplemente se colocó el nombre Boulevard de los Vascos en un espacio público. No hay ordenanza, no hay proyecto aprobado por el Concejo Deliberante, ni patrocinio institucional. Se dijo mucho y se mezclaron las cosas”.

Aclaró que la colectividad vasca no presentó aún una propuesta formal y que el municipio estaría dispuesto a acompañarla si eso sucede: “Si los vascos quieren embellecer ese lugar, cuenten conmigo. Nos ponemos a trabajar juntos, porque son parte de nuestra historia. Nunca iría en contra de ellos ni de ninguna institución de Brandsen. No hay disputa, hay diálogo”.

El mandatario también señaló que el municipio está trabajando en una planificación integral del arbolado y del paisaje urbano, y que en ese contexto “cada espacio público debe tener coherencia estética y ambiental”.

ESCUCHÁ LA NOTA

