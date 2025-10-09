Una lectora se comunicó a nuestro WhatsApp (2223.508499) para contarnos una situación que sirve como advertencia para toda la comunidad.

Una lectora se comunicó con este portal para contar lo que le sucedió a fines de septiembre vio en redes sociales la publicación de una persona que ofrecía combos de mercadería y packs a precios muy accesibles, asegurando ser de la zona de Jeppener.

La propuesta le pareció confiable y, ayer, junto a una amiga, decidieron concretar la compra transfiriendo la mitad del valor acordado. Sin embargo, pocas horas después la supuesta vendedora bloqueó los mensajes y desapareció sin entregar el pedido.

El hecho refleja una problemática que lamentablemente se repite con frecuencia: las estafas virtuales y publicaciones falsas en redes sociales que aprovechan la buena fe de los compradores.

👉 Desde InfoBrandsen recordamos la importancia de verificar siempre la identidad del vendedor, desconfiar de precios excesivamente bajos y realizar las compras solo en sitios o páginas oficiales.

👉 En caso de haber sido víctima de una estafa, se recomienda hacer la denuncia ante Defensa del Consumidor o en la comisaría más cercana.

Cuidemos entre todos la seguridad digital y compartamos esta información para evitar que más personas pasen por lo mismo.

