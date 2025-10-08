La Sociedad Rural realizará su 62ª Exposición Ganadera, Comercial e Industrial del 10 al 12 de octubre. Habrá juras, remates, espectáculos, patio lechero y más de 140 stands.

La Sociedad Rural Coronel Brandsen se prepara para vivir el fin de semana más esperado del 2025. Su tradicional Exposición Ganadera, Comercial e Industrial llega a la edición número 62, coincidiendo con los 65 años de la institución. “Este año vamos a festejar el aniversario de la Rural, pero también los 150 años del distrito, los 70 de la Cámara de Comercio y los 65 de Peña Huella. Es una fecha que vamos a conmemorar varias instituciones”, explicó el presidente de la Rural, Gustavo Lorenti en diálogo con Grassi.com (Estación Radio).

La apertura oficial será el viernes 10 de octubre a las 11 de la mañana, con autoridades municipales, concejales, representantes de la Cámara de Comercio y miembros de la comisión directiva. Durante la ceremonia inaugural, se impondrá el nombre “Benito Pereyra” al predio ferial de la Sociedad Rural. Lorenti explicó cómo surgió la iniciativa: “Vamos a arrancar bautizando nuestro predio con el nombre de quien fuera el primer presidente de nuestra institución. La comisión directiva ya hace un año y medio que venía hablando del tema”.

Y amplió: “El predio de la feria tiene el nombre de mis padres, el salón principal lleva el nombre de Raúl Pini y la casa de campo es la familia de Juanito Linari. Nos parecía justo reconocer también al primer presidente de la institución, que fue clave en los inicios”.

Además, se distinguirá la trayectoria de Juan José Linari, expresidente y figura central en el desarrollo de la entidad, con la creación del Patio Lechero que llevrá su nombre; un nuevo espacio temático que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la muestra.

AGENDA COMPLETA

El viernes, tras el acto inaugural, se realizará la jura de las razas de carne, especialmente Aberdeen Angus y Limousin, con la participación de cabañas de toda la Región (Consultá todo el cronograma acá).

El sábado será el día más intenso ya que por la mañana, se desarrollará el concurso de vacas a corral, con ejemplares de campos comerciales del distrito. A la tarde, jura de vacas de pedigree en la pista central, además de actividades ecuestres y la entrega de la Copa 65º Aniversario. En paralelo, la Cámara de Comercio realizará el concurso de stands, que este año se adelantará al sábado a las 17. Por la noche, la tradicional Peña a cargo del Taller de Danzas Municipal.

El domingo comenzará con la misa de campaña y el acto protocolar, seguido del Pericón Nacional a cargo de Marta Díaz y el desfile de campeones. Durante toda la jornada, habrá destrezas camperas con caballos criollos. Lorenti confirmó también la participación de la Facultad de Veterinaria UNLP, que traerá cabañas ovinas y profesores de la cátedra de Bovinos para realizar las juras y premiaciones. “Después esos animales van a salir a venta junto con los bovinos en los remates”, señaló.

“MUY POCOS PREDIOS COMO EL NUESTRO”

Los remates estarán a cargo de la firma Pedro Noel Irey, comenzando el sábado a las 14:30. “Va a haber remates de vaquillonas, vacas y toros, y también de caballos mansos de andar”, precisó Lorenti.

En paralelo, se desarrollará el Patio Lechero, un espacio dedicado al sector tambero y sus proveedores. “Pensábamos que iban a venir cinco o seis empresas y ya tenemos 27 confirmadas. Tuvimos que agrandar el espacio”, destacó. “Hay más de 25 firmas de la industria lechera que van a mostrar productos, equipos y asesorar a productores”.

Desde la Secretaría de Lechería de la Nación, incluso, visitaron el predio días atrás. “Nos dijeron que recorren muchas sociedades rurales del país y muy pocas tienen un predio como el nuestro. El año pasado también desde Expoagro nos felicitaron por el nivel de organización”, contó orgulloso.

“La muestra ya tiene un prestigio en la zona y en la región. Cada año las empresas mejoran sus stands, nosotros mejoramos los servicios, y eso nos empuja a seguir creciendo”. Por esa razón, no dudó en asegurar que la Expo Brandsen está entre las más importantes de la provincia: “Sin dudas en el podio”.

SE ESPERAN MÁS DE 28.000 PERSONAS

Lorenti reconoció que hay un clima diferente en esta edición: “A pesar de todo lo que se vive en el país, notamos una predisposición popular más importante que en años anteriores”. Y ratificó el crecimiento con cifras: “El año pasado vendimos 115 stands y este año tenemos 147 vendidos. Tenemos lista de espera por si alguien se cae. Eso demuestra el interés y el prestigio que la muestra logró en la región”.

En materia gastronómica, la oferta será amplia: Bomberos estará a cargo de los quinchos principales, con parrilladas, carne, chorizos y bondiolas; el restaurante central estará bajo la gestión de la familia Romero; habrá heladerías, cervecerías, food trucks y un bar temático. “El año pasado pasaron más de 28.000 personas, y hay que darle de comer a toda esa gente”, comentó entre risas y se mostró esperanzado con la afluencia de público: “Creemos que este año va a venir todavía más, sobre todo porque el viernes es feriado”.

ENTRADA Y ESTACIONAMIENTO

El estacionamiento, a cargo de la Cooperadora del Hospital Municipal, tendrá un costo de $4.000 por vehículo, sin importar la cantidad de personas. “En los accesos peatonales habrá un bono contribución voluntario para quienes quieran colaborar con el hospital”, indicó Lorenti.

La organización dispuso además sillas de ruedas en los accesos para personas con movilidad reducida y un esquema de tránsito que prioriza la seguridad: “El ingreso al estacionamiento será por Carranza, y la salida únicamente por Ruta 29. En Carranza se podrán dejar o retirar personas sin necesidad de entrar al estacionamiento”.

