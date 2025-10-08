San Vicente y Ezeiza avanzan en una agenda común para fortalecer la seguridad de ambas comunas.

El intendente Nicolás Mantegazza recibió al jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados, para compartir una jornada de trabajo, capacitación y prevención junto al GPM y la Policía Local.

Durante el encuentro, ambos intendentes coincidieron en la importancia de la planificación y el trabajo articulado entre municipios para seguir construyendo comunidades más seguras, ordenadas y con mayores oportunidades de crecimiento.

Luego, Mantegazza y Granados participaron de distintas actividades en San Vicente relacionadas con la formación y el fortalecimiento del Grupo de Prevención Municipal (GPM). En la Universidad Nacional de San Vicente (UNSAV) acompañaron la capacitación de la segunda cohorte de agentes, destacando el valor de la profesionalización en la tarea preventiva y de cuidado ciudadano.

Al respecto, Mantegazza señaló que “desde muy temprano recibimos al intendente Gastón Granados, que tiene una política y desarrollo en el tema de la seguridad muy importante. Compartimos experiencias y tomamos iniciativas que están llevando adelante para poder replicarlas en San Vicente”.

Además, agregó que “en la Universidad mostramos el modelo de la Policía Municipal, cómo viene trabajando el Grupo de Prevención”.

Por su parte, el intendente Gastón Granados destacó la importancia del intercambio de experiencias entre municipios y afirmó que “Ezeiza es un municipio muy seguro, pero venimos también a ver el modelo que está llevando adelante Nicolás, que es exitoso, para copiar y llevar a nuestro distrito”.

Además, supervisaron un operativo de tránsito y prevención realizado por la Policía Local junto al GPM, reafirmando el compromiso con la presencia territorial y el orden en la vía pública.

