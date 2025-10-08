Sostienen que no existe una ordenanza que regule la instalación ni controle los niveles de emisión, y piden apoyo a la comunidad de Brandsen para lograr que las antenas se coloquen fuera del área urbana.

Vecinos de San Vicente denuncian que el Club Porteño alquiló un sector de su predio, ubicado cerca de zonas residenciales y de la Escuela Agraria N°1, para instalar una antena de telecomunicaciones. Desde 2023 vienen pidiendo información sobre la obra, pero aseguran que el municipio nunca la brindó.

Sostienen que las antenas emiten radiaciones perjudiciales para la salud y que no existe una ordenanza municipal que regule la instalación ni controle los niveles de emisión.

La empresa a cargo es Sitios Argentina 100 S.A., cuyos intereses, según los vecinos, son puramente económicos. Tras una marcha, la obra fue clausurada temporalmente, aunque según revelaron a este portal, creen que es una medida electoral.

Piden apoyo de la comunidad de Brandsen y exigen que el intendente Nicolás Mantegazza desmantele el mástil, además de que las antenas se coloquen fuera del área urbana y que el distrito sea declarado libre de 5G.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp