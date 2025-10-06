Este fin de semana se llevará a cabo la 62° Expo Brandsen

Desde el viernes 10 al domingo 12 se llevará a cabo una nueva edición de este evento tradicional. La Sociedad Rural comunicó cómo se desarrollarán las 3 jornadas que podrá disfrutar toda la comunidad. A continuación el cronograma completo.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

10:45 – Acto de apertura con corte de cintas y descubrimiento de placa 65° Aniversario de la SRCB. Posterior proseción con la imagen de María Auxiliadora, izamiento de banderas, Himno y palabras de bienvenida.

13:00 Almuerzo

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

10:30 – Desayuno.

12:00 – Degustación de quesos y vinos, de la mano de El Abascay y Bodega Hocico Negro.

De 17:00 a 21:00 – Veredicto y premiación de stands, programación artística en el escenario, Expo Talento y juegos infantiles.

Desde las 21:00 – Peña del Taller de Danzas Nativas de la Municipalidad, música en vivo y conjuntos de baile.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

09:45 – Misa de Campo

11:00 – Acto de inauguración, izamiento de banderas, Himno, participación artística y desfile.

13:00 – Entrega de premios a la cata de quesos.

14:30 – Rural Danza en el escenario central.

Desde las 17:00 – Programación artística.

19:00 – Cierre de la Exposición con show de Milena Salamanca.

NOTA RELACIONADA:

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp