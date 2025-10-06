Este fin de semana se llevará a cabo la 62° Expo Brandsen

Desde el viernes 10 al domingo 12 se llevará a cabo una nueva edición de este evento tradicional. La Sociedad Rural comunicó cómo se desarrollarán las 3 jornadas que podrá disfrutar toda la comunidad. A continuación el cronograma completo.
VIERNES 10 DE OCTUBRE
10:45 – Acto de apertura con corte de cintas y descubrimiento de placa 65° Aniversario de la SRCB. Posterior proseción con la imagen de María Auxiliadora, izamiento de banderas, Himno y palabras de bienvenida.
13:00 Almuerzo
SÁBADO 11 DE OCTUBRE
10:30 – Desayuno.
12:00 – Degustación de quesos y vinos, de la mano de El Abascay y Bodega Hocico Negro.
De 17:00 a 21:00 – Veredicto y premiación de stands, programación artística en el escenario, Expo Talento y juegos infantiles.
Desde las 21:00 – Peña del Taller de Danzas Nativas de la Municipalidad, música en vivo y conjuntos de baile.
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
09:45 – Misa de Campo
11:00 – Acto de inauguración, izamiento de banderas, Himno, participación artística y desfile.
13:00 – Entrega de premios a la cata de quesos.
14:30 – Rural Danza en el escenario central.
Desde las 17:00 – Programación artística.
19:00 – Cierre de la Exposición con show de Milena Salamanca.
