Se presentarán dos funciones de «Un toque especial» para los más chicos de las familias: la primera a las 16:00 y la segunda a las 18:00.

Ambas presentaciones son gratuitas y se desarrollarán en el predio de la estación. Los vecinos y la Delegación de Jeppener lo organizaron sin fines de lucro, ya que buscan acercar un lindo momento a la comunidad para que pueda disfrutar en familia de una actividad al aire libre.

