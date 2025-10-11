A partir de la investigación se detuvo a dos hombres y dos mujeres que comercializaban dicho estupefaciente.

En horas de este sábado 11 de octubre, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Policía de Brandsen aprehendió a cuatro personas acusadas de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El procedimiento tuvo lugar durante una recorrida de rutina sobre la Ruta 215, donde los efectivos interceptaron un vehículo Renault Logan que circulaba con varios ocupantes.

Al realizar la requisa del rodado, los agentes hallaron cocaína fraccionada en distintos envoltorios, con un pesaje total de 50,5 gramos. En detalle, se incautaron un envoltorio con 16,8 gramos, otro con 14,8 gramos y ocho envoltorios adicionales que totalizaban 18,9 gramos. Además, fueron secuestrados tres teléfonos celulares, una suma de $97.050 pesos y el vehículo en el que se desplazaban los implicados.

Los aprehendidos son dos hombres de 32 años, una mujer de 36 y otra de 26, todos con domicilio en la ciudad de Brandsen.

La Unidad Funcional de Instrucción de Brandsen (UFI) intervino en la causa, avalando el procedimiento policial y las actuaciones realizadas en el lugar.

