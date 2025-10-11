Semanario Tribuna – Tapa sábado 11 de octubre de 2025.

Una nueva edición del Semanario Tribuna de Brandsen ya está en todos los kioscos.



Un milagro para Cristian

El joven vecino se recupera en Cañuelas.

Leo Roldán, integrante del cuerpo técnico de Ranchos junto a Cristian Rodas, el joven que lucha por su vida tras el despiste fatal en la ruta 215 -foto izquierda-, viajó como servidor a Luján con una promesa: ascender arrodillado las escalinatas de la Basílica -foto derecha- para pedir por la recuperación de Cristian. Apenas terminó de subir, se duchó y lo llamaron para decirle que había abierto los ojos; hoy, Cristian ya está en sala común y sigue su recuperación en el Cuenca de Cañuelas. Este año, cerca de 500 vecinos, entre peregrinos y servidores, llegaron hasta Luján, un número que crece año tras año.

62° edición de la Expo Brandsen



La Expo 2025 puso primera

Con techo nuevo del local de feria y un día rutilante de sol y calor, ayer se dio por inaugurada la 62° edición de la Exposición Rural, Industrial y Comercial más importante de la zona. Formaron parte del momento, dirigentes de la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio y el intendente Fernando Raitelli, y con el tradicional corte de cinta -foto- se dio por iniciada formalmente la Expo 2025, el evento que reúne a productores, comerciantes, instituciones, emprendedores y artistas locales y que sin dudas le dará a la Ciudad un colorido especial tanto hoy como mañana. Serán dos jornadas llenas de actividades que culminarán con la actuación de la cantante Milena Salamanca en el coqueto predio de la ruta 29.

Robo de identidad de menores con fotos



Alerta en redes sociales

Evelin Testa, madre de una nena de 3 años denunció a una vecina por subir fotos de su hija en su perfil de Instagram haciéndola pasar por suya ante su novio, preso en Olmos, y su familia. Todo salió a la luz el domingo, cumpleaños de la menor, y cuando radicó la denuncia, otras vecinas más de la Ciudad también dieron su testimonio contando que vivieron el mismo calvario.

Por siempre Joaco.- Ayer, al cierre de la edición, Atlético y Progreso recibió a Arsenal de Llavallol; fue la primera presentación como local de los dirigidos por Matías Rosa tras el accidente que le costara la vida a Joaquín Daguerre y toda la familia rojiverde la rindió un merecido homenaje del que formó parte la familia Daguerre.



José González no asumiría como Concejal, seguiría en Seguridad, y una mujer sería Jefa de Gabinete

La banca liberada la ocuparía Sol Guerín Stábile

Fue sin duda la noticia de la semana, que si bien aún no fue confirmada, consideran que es casi un hecho. La idea es que González siga a cargo de Seguridad, un área bien equipada que el intendente prioriza porque no ignora que figura entre las preocupaciones salientes de la comunidad. Habrían considerado que no conviene desgastar en el recinto a un hombre que es bien considerado en el equipo operativo, porque la bancada oficial estará en semejante desventaja en el Concejo -sólo con cinco ediles seguros y uno en suspenso- con han juzgado conveniente que González no abandone un lugar que cada vez está ganando más atención, porque el indudable crecimiento de la violencia y la droga en la tercera sección, aconseja estar preparado para enfrentar esos eventuales pero peligrosísimos enemigos.

De concretarse esta deserción, asumirá la que ocupaba el cuarto lugar en la lista: Sol Guerín Stábile, actualmente directora de Juventud y coordinadora, este año, del Parlamento Juvenil. Se ignora por ahora quién ocupará su lugar.

Aún no se dio a conocer oficialmente quién será el reemplazante de Gastón Poncetta, que se desempeñaba como jefe de Gabinete y que seguramente tendrá un rol clave en la bancada oficial. Lo único que trascendió y de muy buena fuente es que sería una mujer que actualmente es parte del equipo de gobierno. Se descuenta que se trata de una figura relevante y cercana al Intendente. ¿Quién será? Una margarita que no costará demasiado empezar a deshojar.

