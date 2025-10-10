Un lector se comunicó con InfoBrandsen para informar sobre un trágico accidente ocurrido ayer por la tarde en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron por causas que aún se investigan.



Lamentablemente, el conductor de la moto perdió la vida como consecuencia del impacto. En el lugar trabajaron personal policial, de emergencias médicas y bomberos, quienes realizaron las tareas de asistencia y peritaje correspondientes.



El tránsito se mantuvo reducido durante varias horas en el sector y las autoridades solicitan circular con precaución.



