En la antesala de una nueva Expo Rural Brandsen, que arranca este fin de semana, conversamos en IB Desconectados con Agostina Del Pó, docente, bailarina y directora de la escuela de arte Abrecaminos, quien formará parte del jurado de la edición 2025 de Expo Talento, el espacio que desde hace algunos años le aporta frescura y energía juvenil al tradicional evento rural.

Agostina Del Pó

“Me parece lindo poder disfrutar de cada cuadro y aportar algo constructivo que motive y acompañe a cada participante en su recorrido artístico”, expresó Agostina al referirse a su rol como jurado.

Con más de quince años dedicados a la enseñanza de la danza, Del Pó destacó la importancia de este tipo de propuestas para visibilizar a los jóvenes artistas locales:

“La expectativa es conocer nuevos artistas locales. Muchos están en formación y este tipo de escenarios les da la posibilidad de mostrarse y crecer.”

La profesora dirige junto a dos socios la escuela Abrecaminos, y también dicta talleres en la Escuela de Educación Artística. Además, combina su labor docente con un estudio de pilates, disciplina que –según explicó– “fue creada originalmente para bailarines y acróbatas” y que complementa perfectamente con la danza.

Un evento que se renueva

Agostina participará por primera vez como jurado y se mostró “ansiosa y expectante” ante la experiencia. Celebró también el cambio de horario de la competencia, que este año se realizará el sábado a las 18 hs en el escenario central, un acierto que, según ella, “va a atraer mucho más público, sobre todo joven”.

La artista resaltó el crecimiento del movimiento cultural en la ciudad:

“En Brandsen hay muchos espacios de arte que funcionan muy bien. Realmente es un semillero de artistas, hay muchos chicos con un talento infinito. Está buenísimo que encuentren su lugar y puedan llevar adelante lo que les gusta.”

Votación y expectativa

Sobre el sistema de votación, aclaró que este año no se utilizarán redes sociales como en ediciones anteriores:

“Vamos a seleccionar nosotros a los tres finalistas y al ganador, todo se define el mismo sábado.”

Finalmente, entre risas, reconoció los nervios previos al evento:

“Estoy un poco nerviosa porque convoca a mucha gente. Siempre va a haber alguien que se queje, no se puede conformar a todos, pero lo importante es disfrutar del talento de los chicos.”

