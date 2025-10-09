Este encuentro tiene como fin conocer las historias y experiencias de las mujeres que trabajan y lideran proyectos en el campo argentino.

Esta charla se llevará a cabo el sábado 11 a las 13:30 en el stand de New Holland durante la Expo Brandsen. La misma contará con las exposiciones de distintas mujeres que ya se dedican a esto, y contarán sus vivencias y aprendizajes:

Analía López Seco: Analista en Sistemas y productora ganadera (Brandsen).

Noelia Clavijo: Docente, directora del Centro de Educación Agraria N° 2 (CEA) (Brandsen).

Yesica Herrera: Docente del Instituto Agrotécnico San José (San Vicente), y secrearia del Consejo CEPT N° 33 (Cañuelas).

Marcela Morete: Médica veterinaria, tercera generación de productores agropecuarios; junto a su hija Carla Inés Pereyra iniciaron un proyecto de producción holística.

Belén Pollini: Productora apícola y de huevos de gallinas libres de jaula.

Luciana Martínez: Pequeña productora ganadera y trabajadora rural; integrante de la Comisión Directiva de la SRCB, coordinadora del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural Brandsen y protesorera de Mujeres Rurales Argentinas.

