Necrológicas semanales: 9 de octubre 2025

OMAR MATÍAS MERLO
Falleció el 03-10-2025
Q.E.P.D: Sus padres, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron trasladados al cementerio local el 06-10-2025 a las 11.00 hs.
PEDRO RAMÓN BARBOSA
Falleció el 05-10-2025
Q.E.P.D: Sus hijas: Marisol, Cristina y Blanca; su hijo político, sus nietos, nietos políticos, bisnietos, su hermana, hermano político, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia la velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 06-10-2025 a las 9.30 hs.
JOSÉ LUIS HERRERA
Falleció el 06-10-2025
Q.E.P.D: sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 07-10-2025 a las 10.30 hs.
