Comenzó la 62ª Expo Brandsen: un fin de semana a pura tradición, trabajo y talento local

Con el tradicional corte de cinta, dio inicio una nueva edición de la Expo Brandsen, que este año celebra su 62ª edición en el predio de la Sociedad Rural. Productores, emprendedores, instituciones y artistas locales se reunieron para dar vida a uno de los eventos más esperados del año.

Te muestramos en video los primeros momentos de esta gran muestra que ya está en plena marcha, con stands, espectáculos, y la energía de toda la comunidad reunida.

Desde el viernes 10 al domingo 12 se llevará a cabo una nueva edición de este evento tradicional. La Sociedad Rural comunicó cómo se desarrollarán las 3 jornadas que podrá disfrutar toda la comunidad. A continuación el cronograma completo.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

10:45 – Acto de apertura con corte de cintas y descubrimiento de placa 65° Aniversario de la SRCB. Posterior proseción con la imagen de María Auxiliadora, izamiento de banderas, Himno y palabras de bienvenida.

13:00 Almuerzo

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

10:30 – Desayuno.

12:00 – Degustación de quesos y vinos, de la mano de El Abascay y Bodega Hocico Negro.

De 17:00 a 21:00 – Veredicto y premiación de stands, programación artística en el escenario, Expo Talento y juegos infantiles.

Desde las 21:00 – Peña del Taller de Danzas Nativas de la Municipalidad, música en vivo y conjuntos de baile.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

09:45 – Misa de Campo

11:00 – Acto de inauguración, izamiento de banderas, Himno, participación artística y desfile.

13:00 – Entrega de premios a la cata de quesos.

14:30 – Rural Danza en el escenario central.

Desde las 17:00 – Programación artística.

19:00 – Cierre de la Exposición con show de Milena Salamanca.

NOTA RELACIONADA:

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp