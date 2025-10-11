Ayer por la tarde, los jugadores del club deportivo rindieron homenaje al preparador físico y entrenador que falleció días atrás como consecuencia de un accidente automovilístico.

La familia también fue parte de este conmovedor momento, que entró a la cancha entre aplausos junto a los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos del club deportivo. Entre todos extendieron una bandera con el lema «Joaquín Daguerre, serás eterno».

Desde la institución postearon el momento y comentaron:

«No sabes Joaco…

Ayer tus categorías campeonas de Estrella del Sur te rindieron un hermoso homenaje, banderas, remeras y demás.

A la tarde fue nuestro turno. No sé ni para que te lo contamos, si vos estuviste ahí, en cada lágrima, en cada abrazo, en cada foto, en cada palabra. Tu recuerdo estará por siempre en nuestro corazón y en el de todos los que te queríamos.

Todavía nos cuesta caer, pero vamos a ir siempre para adelante como vos les enseñaste, como vos NOS ENSEÑASTE»

