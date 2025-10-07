San Vicente se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Mozzarella.

Del 10 al 12 de octubre, el Predio Ferial “Vieja Estación” de San Vicente será nuevamente el epicentro de una de las celebraciones más esperadas de la región: la 14ª Fiesta Provincial de la Mozzarella, un evento que reúne producción, gastronomía, cultura y espectáculos para toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de shows musicales en vivo, actividades recreativas, exhibiciones productivas y propuestas gastronómicas que ponen en valor el trabajo local y la identidad sanvicentina.

El viernes 10 abrirá con clases y demostraciones de baile, como el taller de zumba “Jessi Fitness Dance” y el grupo Pop Latino Infantil. Más tarde, subirán al escenario Néstor García, Demo Vintage, Vientos del Sur, Antonio Ledesma Grupo y Ale Shift, cerrando la jornada con Facundo Sandoval, Engualichados y Encendidos.

El sábado 11 ofrecerá una programación diversa con la participación de Ecos de mi Tierra, Miguel Gerace, MFlow Dance Academy, Altos de Monte Grande, Alma Azul, Las Moreras, Korgue, Pietra, Jonatan Nitto, Demian Risso y su Banda, y el cierre musical de Adestiempo.

El domingo 12 coronará la fiesta con una tarde repleta de artistas locales y regionales: Coronel Brock, Walter Saade, Willy Franco, Andrea Verde, Sin Remedio, Perdiste la Cabeza, Viaje Roma, Enfermos Bohemios, Viejos Secuaces, Iniciativa, Con Clase y el gran cierre a cargo de Cumbia Sabrosa.

La Fiesta Provincial de la Mozzarella está organizada por el Club Argentino de Servicios (CAS), presidido por Claudio Rocca, con el apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de San Vicente, encabezada por el intendente Nicolás Mantegazza.

El evento busca destacar la identidad productiva y cultural del distrito, promoviendo a los productores locales, las pymes lácteas y el desarrollo turístico de la región.

