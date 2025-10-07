En octubre conmemoramos el Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer; el más común entre la población femenina.
Por eso DAS se vestirá de rosa para apoyar dicha lucha, y el sábado 4 de octubre se iniciará la jornada de conmemoración del Mes Rosa. El espacio convoca a la realización de estudios de seguimiento para prevenir dicha patología.
MAMOGRAFIAS
La mamografía y el autoexamen de mamas deben ser hechos sin temor. El beneficio en caso de descubrir un signo de cáncer de mamas es que realizados con la periodicidad adecuada estos controles permiten la detección temprana.
Una detección temprana, hace la diferencia.
