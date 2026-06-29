La gestión municipal continúa articulando acciones con instituciones y organizaciones para consolidar espacios de contención, inclusión y participación en cada barrio.

El Municipio llevó adelante una jornada de acompañamiento destinada a fortalecer a los clubes e instituciones sociales del distrito, en un encuentro encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza junto a la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro.

La actividad tuvo como objetivo acercar herramientas y recursos que permitan mejorar los espacios donde diariamente se desarrollan actividades deportivas, recreativas y sociales, promoviendo la inclusión, el encuentro comunitario y el crecimiento de las instituciones barriales.

Durante la jornada participaron representantes de distintas entidades del distrito, entre ellas el Club Bartolomé Mitre, el Club Villa Coll, el Club Sargento y las sociedades de fomento Santa Ana y Los Naranjos, que recibieron acompañamiento para continuar fortaleciendo su importante tarea en la comunidad.

«Seguimos fortaleciendo a los clubes e instituciones que todos los días construyen comunidad en nuestros barrios. Creemos en el rol fundamental que cumplen como espacios de contención, formación y encuentro, por eso continuamos articulando acciones que les permitan seguir creciendo», expresó Mantegazza.

Asimismo, el jefe comunal agradeció el compromiso de cada una de las instituciones presentes y destacó especialmente la hospitalidad del Club Bartolomé Mitre por recibir el encuentro.

Con este tipo de iniciativas, el Municipio de San Vicente continúa consolidando políticas públicas orientadas a fortalecer el entramado social, acompañando a las organizaciones que, con esfuerzo y dedicación, trabajan diariamente por el bienestar de vecinos y vecinas.

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