Desde la empresa de distribución de gas Camuzzi compartieron los hábitos que contribuyen a evitar que se acumule monóxido de carbono liberado por las estufas y otros artefactos que funcionan a gas, y así prevenir uno de los tipos de intoxicaciones más comunes durante la época invernal.

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que no tiene olor, color ni sabor. Debido a estas características, su presencia puede pasar inadvertida, por lo que la prevención y el uso responsable de los artefactos resultan fundamentales para proteger la salud de las personas.



«Muchas de las situaciones de riesgo pueden evitarse incorporando medidas simples en la vida cotidiana. La ventilación adecuada de los ambientes y el uso correcto de los artefactos son aspectos clave para disfrutar del invierno de manera segura», señalaron desde la compañía.

Cinco hábitos para un invierno más seguro

Ventilar los ambientes todos los días sigue siendo una de las medidas más importantes para prevenir intoxicaciones.

Verificar que la llama de los artefactos sea siempre azul permite detectar posibles fallas de funcionamiento.

Pequeñas acciones cotidianas contribuyen a disfrutar del invierno de manera más segura y eficiente.

Mantener siempre libres las rejillas de ventilación y no obstruirlas.

Verificar periódicamente que la llama de los artefactos sea de color azul. Si presenta tonalidades amarillas o anaranjadas, puede indicar un funcionamiento inadecuado.

No utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar ambientes.

Ventilar los ambientes diariamente, incluso durante los días más fríos.

Revisar que los conductos de evacuación de gases se encuentren despejados y en buen estado.

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