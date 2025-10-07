El 11 de octubre a partir de las 18:00 se desarrollará la competencia de talentos en la Expo Brandsen.
Con la participación de Nahuel Torena, 10 talentos se subrirán al escenario para disfrutar de un gran momento artístico. El jurado estará conformado por 5 expertos que darán sus devoluciones a los participantes y elegirán a los ganadores.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp
Comentarios Facebook