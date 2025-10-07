Ayer, personal policial de Brandsen llevó adelante la aprehensión de un hombre de 51 años que poseía una captura activa vigente desde el año 2011.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Teniente Origone, en la intersección de las calles Chascomús y Valenzuela, donde los efectivos interceptaron al individuo durante una recorrida de rutina.

Según fuentes policiales, el aprehendido registraba una orden de captura activa (ISN 2645612), emitida el 9 de noviembre de 2011, caratulada como “Violación de domicilio y amenazas”.

Interviene en la causa el Juzgado en lo Correccional N° 5 de La Plata, cuyo magistrado dispuso la notificación de comparendo y la posterior soltura del detenido.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp