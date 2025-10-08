La dislexia es una condición del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta al 10% de la población. Forma parte de los trastornos del aprendizaje que impactan en la adquisición de la lecto escritura y el cálculo matemático en personas inteligentes.



Quienes la tienen siempre desarrollan una gran creatividad, pensamiento visual y capacidad para resolver problemas de manera original. En muchas aulas hay mentes brillantes que ven el mundo de una manera única.

Aproximadamente 1 de cada 10 niños tiene dislexia: una forma diferente de aprender, de razonar y de ver el mundo.

El verdadero desafío está en el sistema educativo, que aún no siempre enseña del modo que estas mentes necesitan.

Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Thomas Edison, Nikola Tesla, Steve Jobs, Bill Gates y Richard Branson tuvieron dislexia. Todos transformaron su manera distinta de pensar en genialidad. Porque la dislexia no es una dificultad: es otra forma de inteligencia, es un súper poder.

En las escuelas, la ignorancia o la falta de comprensión sobre la dislexia puede destruir la confianza, la motivación y la autoestima de un niño, haciéndole sentir que su mente es “defectuosa” en lugar de brillante.



💡 Docentes: cada actitud, cada palabra y cada estrategia que implementen tiene el poder de cambiar vidas. Al comprender y acompañar a estos chicos de manera adecuada, no solo facilitan su aprendizaje, sino que empoderan su talento, fortalecen su autoestima y les muestran que pensar distinto es una fortaleza. Ustedes pueden ser la diferencia que transforme su futuro.

