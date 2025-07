El candidato a concejal por el espacio Unión y Libertad explicó su salida de La Libertad Avanza y criticó las formas y manejos en la Región desde el inicio del gobierno de Milei.

Mauricio “Pepe” De Carvalho habló en Grassi.com (Estación Radio) en el marco de su candidatura como concejal de la lista de Unión y Libertad. Habló de «manoseos», “mentiras” y una interna en La Libertad Avanza, en la que se priorizó el negocio político por encima de las convicciones.

Consultado sobre su salida del espacio libertario, fue contundente:

“De entrada me pidieron armar el equipo en Brandsen. Lo armé. Se logró el objetivo: Milei fue presidente. Ahí avisé que me iba. En noviembre me volvieron a llamar, me dijeron que querían que siguiera, pero ya había tenido problemas con el concejal (Jonathan Roldán), que apenas ganó me dijo: ‘Ahora me manejo solo’. Y desde ahí, todo fue para peor”.

Y agregó sobre Roldán, agregó: “Él desde el primer día dijo que era el coordinador, cuando no lo era. Mintió un año y medio. Y cuando me fui y le dieron oficialmente la coordinación, recién ahí salió a decirlo. Esas actitudes a mí me molestan. No me gusta la gente mentirosa, que dice cosas que no son”. Sin embargo, De Carvalho no cree que haya gente enojada con él; “a lo sumo alguna envidia. Yo no le deseo el mal a nadie”.

CRÍTICAS A PAREJA

De Carvalho apuntó con dureza contra el armado de Sebastián Pareja, referente en la provincia del oficialismo nacional libertario y responsable del diseño de listas en toda la provincia:

“Muchas cosas que están pasando hoy me llevaron a tomar la decisión de irme. Lo hablé con Sebastián: si esto es para hacer las cosas bien, estoy. Si es para hacer lo que se está haciendo, me voy. No voy a andar rezongando, tengo 50 años para que me estén faltando el respeto”.

Entre los motivos de su distanciamiento, detalló una serie de promesas incumplidas y designaciones polémicas como las direcciones de PAMI y ANSES, la cual “terminaron dándoselas a una mina de Varela que no sabe ni dónde queda Brandsen. Y a la gente que había trabajado desde el inicio la dejaron afuera; a uno de los nuestros, a los tres meses lo sacaron. Nunca dieron explicaciones”.

Además, denunció la infiltración de sectores kirchneristas en las listas libertarias:

“En la lista de diputados hay gente ultra K. Hay gente con prontuario, mal vista, pero que entraron por ser amigos de alguien. Y nadie da la cara por eso. Hay que explicar cómo armaron las listas. Pareja fue el que habilitó todo. Karina Milei dijo que acá hay disciplina pura, pero ahora con todo este armado no sé si sigue pensando lo mismo”.

“NO ESTOY ENOJADO. SOY REALISTA”

Sobre el escenario electoral, De Carvalho no esquivó el análisis: “Del otro lado tenés a (Miguel) Sotelo, (Laura) Fescina y (Adolfo) Wallasch. La diferencia es que nosotros somos todos de Brandsen”, enfatizó en referencia al espacio que ahora integra.

Y lanzó una crítica directa a Fescina: “No sé si ahora cambió el domicilio, pero tenía domicilio en Puerto Madero. Ellos aparecen para las elecciones, nosotros estamos acá todos los días”.

Frente a las preguntas sobre si sus decisiones responden a rencores o a derrotas internas, aclaró: “Soy realista. No tengo rencor con nadie, pero hay que sacarse la careta. Cuando alguien viene de afuera y en la primera jugada te traiciona, eso no está bien. Yo quiero hacer las cosas bien, sin maldad y con gente que piense lo mismo”.

Incluso relató que le ofrecieron dinero para que se bajara luego de las PASO: “Querían que no moleste a (Daniel) Cappelletti ni a (Fernando) Raitelli. Me ofrecieron plata. Pero yo no hago arreglos con nadie. No vine a esto para hacer negocios, vine porque quiero lo mejor para mi pueblo”.

“SI ENTRO AL CONCEJO, NO VOY A COBRAR EL SUELDO”

De Carvalho habló de la flamante agrupación con la que se presentará en las próximas elecciones: Unión y Libertad. “Me abrí y voy por afuera. No tengo problema. Yo no vengo por un partido, vengo por Brandsen. Nosotros somos todos vecinos que vivimos, trabajamos y apostamos a este lugar desde el día uno”.

Y reafirmó: “Si entro al Concejo, no voy a cobrar el sueldo. Ese dinero va a ir a una institución del Distrito. Yo me lo gano por afuera, no necesito la política para vivir”. Mauricio estará acompañado -entre otros- por Valeria Altamirano (presidente del Centro de Jubilados de Gómez); Miguel Portillo (ex comisario y pastor); Susana Elizalde (abogada y profesora)

“Nos presentamos para mostrar lo que somos. Si la gente quiere votar algo distinto, bienvenido sea. Si no, al menos habrán escuchado una propuesta distinta, hecha por vecinos y para vecinos”, cerró De Carvalho.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp