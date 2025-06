Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones pueden modificar su lugar de cobro online, con solo unos clics y tu Clave de la Seguridad Social. También podés obtener la certificación negativa.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones pueden elegir dónde cobrar sus haberes a través de mi ANSES, ya sea en su sitio web o la app de forma rápida, sencilla y sin necesidad de moverse de su casa.

Para realizar esta gestión es imprescindible contar con la Clave de la Seguridad Social, que también se puede obtener en mi ANSES. En el caso de los jubilados y pensionados, el único requisito es haber cobrado la primera vez en la entidad asignada al momento de jubilarse.

Paso a paso para realizar el trámite

Ingresar a mi ANSES (a través de www.anses.gob.ar o descargando la aplicación) con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Cobros > Cambiar medio de cobro Jubilaciones y pensiones o Cambiar medio de cobro de Asignaciones familiares, según corresponda. Corroborar que los datos de contacto (correo electrónico, celular y domicilio) estén actualizados y verificados, lo que puede realizarse en el momento. Cargar el código de validación recibido por correo electrónico o SMS y confirmar el DNI, ingresando el correspondiente número de trámite. Luego, se podrá optar por el nuevo medio de cobro dentro de las opciones habilitadas. En el caso de las asignaciones, podrán consultar el medio de cobro actual y seleccionar el nuevo.

Quienes residan en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para mantener el diferencial.

En todos los casos, la elección estará vigente a partir de los 60 días de solicitada.

CÓMO OBTENER LA CERTIFICACIÓN NEGATIVA

Por otra parte, desde ANSES, recuerdan que desde la web se puede gestionar la Certificación Negativa. Este comprobante sirve para acreditar que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes, ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales.

Para obtenerla desde la web, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. La tramitación también se puede efectuar a través de la app mi ANSES, en la sección Mis datos, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Esta constancia no requiere sello o firma de personal del organismo y tiene una validez de 30 días.

Para más información, los interesados pueden ingresar aquí.

