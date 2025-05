Silvia López: “Es esencial seguir marcando una línea política que tiene que ver con nuestra soberanía”

La referente de la Casa Peronista local habló en Grassi.com sobre el homenaje al ARA General Belgrano en el barrio Los Pinos con la presencia de veteranos de Malvinas. También se refirió a la situación del peronismo local y si bien está abierta a la unidad “no depende de mí”.

En una extensa entrevista concedida a Julio Grassi en Estación Radio, Silvia López, referente de la Casa Peronista de Brandsen y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro, abordó temas de actualidad como lo fue el emotivo homenaje del pasado viernes a los caídos del ARA General Belgrano, el panorama político local, su relación con Axel Kicillof y las internas del peronismo en la región.

La charla comenzó con un repaso del acto realizado en el Polideportivo del barrio los Pinos, que lleva el nombre de ARA General Belgrano. El evento contó con la participación de vecinos, veteranos y agrupaciones locales. “Fue un acto importantísimo, muy lindo, un gran homenaje. Todo resultó positivo, afirmó.

Silvia López valoró el acto no solo desde lo simbólico sino desde lo político: “Todo tiene que ver con todo. Las acciones tienen que tener un correlato con lo que uno viene plasmando política y socialmente. Para nosotros, el día de ayer (por el viernes) fue esencial para seguir marcando una línea política que tiene que ver con nuestra soberanía”.

La dirigente recordó que en el hundimiento del ARA General Belgrano murieron 323 soldados, lo que representa casi la mitad del total de los caídos en la Guerra de Malvinas. “Este hecho tan descarnado, con esa decisión política y militar, terminó con la mitad de los muertos. Era necesario visibilizarlo y dejarlo marcado en la historia de nuestro pueblo”, enfatizó. En el acto estuvieron presentes dos de los sobrevivientes: Hugo Molina y Rene Richar.

El nombre del polideportivo no fue elegido al azar: “Queríamos ponerle algo relacionado con Malvinas. Nuestra historia tiene que seguir viva. Todos los pibes que van a jugar al fútbol ahí preguntan qué es ese mural. Y automáticamente te da la posibilidad de hablar sobre Malvinas. Así nuestra historia sigue viva”, dijo. La propuesta fue consensuada con los veteranos locales, y de ahí surgió el nombre ARA General Belgrano, como una forma de rendir homenaje y fomentar la memoria colectiva.

Hugo ‘Engrudo’ Molina y Rene Richar, estaban en el Ara cuando lo hundieron y se hicieron presentes en el Polideportivo para el homenaje.

DISTANCIAS DENTRO DEL PERONISMO LOCAL

Consultada por su relación con el resto del peronismo de Brandsen, López fue clara: “Desde que llegué a Brandsen hace casi ocho años, no he hecho más que tender puentes. Lo hice cuando estaba José González como presidente del PJ, lo hice con el actual presidente. Pero del otro lado no hubo respuestas”.

Se le preguntó por qué, a pesar de mostrarse cercana a figuras provinciales como Axel Kicillof o Carlos Bianco, se la ve distante del peronismo local. “No es una decisión de mi parte. Hemos sido incansables constructores de puentes. Pero si del otro lado los que tienen la institucionalidad no construyen esa unidad, ¿cómo hacemos?”, se preguntó.

Sobre su participación en el espacio provincial Movimiento Derecho al Futuro, liderado por Kicillof, López aclaró que su rol se fue construyendo de forma orgánica. “No tuve la necesidad de exponerlo desesperadamente, porque no es el espíritu del movimiento. Un ministro lo dijo: esto no es una franquicia. No es que uno agarra el sello y se lo adjudica”.

Y se distanció de otros actores de la política local que se manifestaron como actores activos del flamante espacio: “Si alguien tuvo la intención de ‘primerear’, será porque no construyó lo otro. Nosotros no somos testimoniales, somos reales. Trabajamos con los vecinos”, subrayó.

¿UNIDAD EN EL 2025?

Frente al escenario para las Elecciones Legislativas 2025, López fue categórica: “De mi parte, no hay intención de presentar una tercera lista. Apostamos a la unidad. Pero no depende de mí, sino de quienes tienen la institucionalidad y deben garantizar esa unidad”.

Al cierre, reflexionó sobre el malestar social con la política y la necesidad de construir representaciones más genuinas: “Hemos ido perdiendo esa representatividad natural. La gente termina votando listas que no sabe quién las integra. Después se enojan, y con razón. Hay que hacer las cosas de otra manera. Pero eso no se imposta, es parte de mi esencia”.

