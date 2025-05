La productora Rosario López Seco dialogó sobre la problemática en Grassi.com y si bien remarcó que los inconvenientes son actuales viene de larga data. “No se arreglan las alcantarillas y hay zonas intransitables”, denunció.

El mal estado de los caminos rurales en Brandsen fue uno de los temas centrales del último sábado en Grassi.com y quien se refirió a ello en una entrevista fue Rosario López Seco, productora agropecuaria y referente de la Sociedad Rural local. No solo expuso el deterioro de las rutas que conectan a los campos y establecimientos productivos de la región, sino también la falta de respuesta política sostenida en el tiempo.

«Es una historia vieja, recurrente. El tema de la falta de mantenimiento de los caminos rurales no es algo nuevo ni exclusivo de esta gestión. Es una problemática que atraviesa varias administraciones municipales y que afecta directamente a todos los productores», sostuvo López Seco en diálogo con Julio Grassi y equipo.

El eje de la conversación giró en torno a una denuncia publicada en redes sociales por exdelegada de Gómez, ‘Nelly’ Trucco, quien apuntó directamente contra la Sociedad Rural y el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, acusando “complicidad” y de no realizar el mantenimiento de un camino que conduce a su propiedad, a pesar de estar al día con la tasa vial. “Estamos denunciando un robo”, escribió Trucco.

Consultada sobre el trasfondo de esa acusación, López Seco negó cualquier tipo de acuerdo o connivencia con el gobierno municipal. “Jamás hubo ningún acuerdo con ningún gobierno. Desde la época de ‘Cacho’ García en adelante, nunca pudimos llegar a una unión real para trabajar de forma conjunta. Siempre hicimos propuestas, participamos de reuniones, planteamos ideas como consorcios o esquemas de participación público-privada, pero no hubo avances concretos”.

Respecto al destino de la tasa vial que los productores rurales pagan al municipio, la dirigente ruralista fue contundente: “Por lo que tengo entendido, porque los números son públicos, es una de las tasas más altas de cobrabilidad del municipio. Sin embargo, esos recursos no son afectados ni al 100%, ni al 50%, ni siquiera al 40% al mantenimiento de los caminos rurales. Se destinan a otras áreas”.

También se hizo referencia a la reunión que Rosario mantuvo en 2023 con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Allí, según relató, el funcionario le informó que los caminos rurales de tierra -aunque antes fueran rutas provinciales- ahora son de exclusiva responsabilidad municipal. «Me dijo que ya no son rutas provinciales, sino caminos municipales. Por ejemplo, lo que era la Ruta 54 ahora se llama Camino 013-01. La provincia se sacó de encima esa obligación», explicó.

Además de la tasa que los productores abonan al municipio, hay fondos provinciales específicos para mantenimiento vial rural. “Existe la Ley 13.010, que establece partidas para los caminos rurales. Pero incluso con esos recursos, no se ven resultados. No se arreglan las alcantarillas, los caminos tienen zanjas más altas que la calzada, y hay zonas intransitables”, describió.

Se le preguntó a la entrevistada si consideraba que este era uno de los peores momentos para los caminos rurales en Brandsen y fue clara: “Sí. Pero no solo por estos dos últimos años. Viene de larga data, desde hace unos diez años”.

Frente a este panorama, López Seco sigue apostando al diálogo y a la participación institucional: “Siempre tengo expectativas, porque si no, no seguiría luchando por esto. Es una cuestión de gestión y de voluntad política. Si los recursos no se destinan al mantenimiento de caminos rurales, no hay solución posible”.

