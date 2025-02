Se llevó acabo el viernes 21 de febrero en la Sala de Cultura Municipal.

La Municipalidad de Brandsen, a través de la Secretaría de Salud, organizó una charla informativa para la jornada de vasectomía, con el objetivo de brindar información precisa sobre todo el proceso de la práctica para una toma de decisión segura e informada.

La reunión se organizó en dos momentos. El primero, donde el Médico Especialista, Dr. Gillermo Gil Rothemburguer, comentó sobre el método anticonceptivo, la técnica que se utiliza, el proceso del día de la cirugía y los cuidados post operatorios hasta el alta, dando un espacio de interacción para preguntas y disipación de todo tipo de dudas.

En la segunda instancia, el Director del Hospital, Lic. Eduardo Giles, comentó sobre todo el proceso organizativo para los estudios prequirurgicos y otorgar fecha para la cirugía.

Cabe recordar que la vasectomía es:

Procedimiento gratuito

Seguro, rápido y sencillo

Rápida recuperación

No requiere Hospitalización

No afecta la actividad sexual

Evita embarazos no deseados

No previene Enfermedades Sexual

Asimismo, también, es importante recordar que es una práctica que se encuentra dentro del menú prestacional del Hospital Municipal Francisco Caram.

