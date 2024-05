Como todos los sábados compartimos los temas destacados del Semanario Tribuna. Tapa de la edición número 2990

Cerró La Posta, un restaurant con historia

Por ALEJANDRO CASTAÑEDA

Cerró La Posta y no por falta de clientes -foto-. Al contrario. El éxito es un fenómeno que cuesta alcanzarlo y cuesta más sostenerlo. Néstor y Nancy habían logrado hacer del lugar una marca que siempre complacía a los que iban a buscar lo de siempre. Sin necesidad de variar su carta ni su ambientación, adoptando el simple expediente de repetir la fórmula, La Posta, que en su larga marcha conoció varios patrones, ha decidido apagar los fuegos y despedirse. Nancy y Néstor, sus últimos dueños, y sin duda los más exitosos, estuvieron timoneando el lugar desde hace 34 años. Se sienten cansados, porque se trata de una tarea demandante y puntual, que todos los días tiene requerimientos y faltantes, que debe tener en cuenta por igual al paladar y al bolsillo y que se ha mantenido ganadora casi sin altibajos, más allá de crisis, competidores y nuevas y costumbres.



Nació en 1961 de la mano de Nestor Bianconi, un hombre que “vino de afuera”, como se decía entonces, y a quien el amor por la mujer de “adentro” le acabó dando carta de ciudadanía.

Anuncios del intendente Raitelli

Pavimentarán 11 cuadras y reanudan los trabajos de las “36 Viviendas”en el República

Lo informó el intendente Raitelli, tras una reunión con el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. No definieron aún cuáles serán las cuadras, aunque adelantaron que, sí o sí, ejecutarán la cuadra de Larrea que falta para completar el circuito con la avenida Belgrano. También informó que la Provincia le hizo un nuevo pago a la empresa que lleva adelante la construcción de las 36 viviendas en el barrio República, una obra que esta adelantado casi en un cuarenta por ciento y que, como se informó en su momento, los fondos aportados por el Instituto para su realización serán reintegrados por los adjudicatarios de las viviendas en 360 cuotas mensuales y consecutivas, a partir de la suscripción del acta de entrega.

Unificada posición en la Cámara de Comercio. Convocarán a la Mesa de Producción

Comerciantes y empresarios redoblan sus quejas por las tasas de seguridad e Higiene

Fue el martes en la Cámara de Comercio -foto-. Se convocó a una reunión de asociados en su sede para seguir tratando el valor de las tasas. La concurrencia, nuevamente, fue importante. Al segundo plenario asistieron concejales de todos los bloques. Desde la entidad organizadora se refirieron a la “crítica situación” que atraviesa el sector, en los diversos rubros, con relación al pago de la tasa de Seguridad e Higiene. “Consideramos de suma importancia que los ediles hayan escuchado, esta vez de manera directa, los testimonios de comerciantes, empresarios e industriales de nuestra ciudad, quienes pudieron describir y coincidir en los puntos críticos que posee el tributo, y cómo se ha agravado la situación desde su nacimiento a la fecha, para poder así, encontrar una solución urgente al cuadro de situación planteado”, consignaron desde la Cámara. Ayer la Municipalidad anunció que no habían convocado a la Mesa de Producción, porque no estaba reglamentada la ordenanza, algo sobre lo que están trabajando para poder darle debido marco al inminente llamado.

Principio de incendio en Las Higueras

Ocurrió en la noche del jueves, aparentemente por una falla eléctrica. La rápida intervención de los Bomberos, sumado a que la casa no tenía ninguna puerta ni ventana abiertas, hizo que el fuego no se propagase y que las pérdidas no fuesen aún mayores.

Rugby: El rojiverde goleó y es el puntero

La buena racha de Atlético y Progreso lo llevó, tras la goleada del sábado ante Old Georgians 49 18 en el Matadero, a lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo II de la URBA. La vuelta a las bases parece estar dando sus frutos.

