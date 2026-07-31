La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el calendario para el octavo mes del año. ¿Cuándo cobro?
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en agosto del 1,89%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de junio 2026 publicado por el INDEC.
De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $489.775,93 Las jubilaciones y pensiones que no superen los $489.775,93. recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así:
- Pensión Madre de 7 hijos: $489.775,93.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $363.843,15
Las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 1,89%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $150.848, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $491.173, la Asignación Familiar por Hijo a $75.433 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $245.597.
Pensiones no Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Jubilados y pensionados de la mínima
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones mayores al haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación Por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Desempleo
- • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
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