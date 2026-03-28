Durante la madrugada de este sábado 28 de marzo, alrededor de las 3 de la mañana, un camión que transportaba harina volcó sobre la Ruta 215, a la altura del ingreso al autódromo local, mientras circulaba en sentido Monte–Brandsen.

Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo despistó y terminó atravesado sobre la calzada, con parte de su carga esparcida entre la banquina y una zanja.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas. La ruta permanece cortada, con desvíos a la altura de la Caminera de Brandsen y también en la localidad de San Miguel del Monte.

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios con la unidad N°14, junto a efectivos policiales de Monte y personal de Seguridad Vial de Brandsen, que realizan tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

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