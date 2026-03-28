La edición de esta semana ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. Conocé cuáles son los temas de tapa.

UN PAREDÓN CON UNA HISTORIA QUE VA MÁS ALLÁ DEL HOMENAJE



Es un espacio físico, un mural que tiene su propia historia, un trabajo propio en voz baja, en silencio, hecho con esfuerzo y dedicación, sin pedir nada a nadie. En un programa radial de FM 90.1 Oscar Rico, “Desde la radio”, a finales de 1982, surgió la idea del Paredón Malvinas (columnista del programa) y Alberto Redol.

Pensaron en la idea de homenajear a los combatientes en las islas. Se pensó en hacer un mural, sencillo y emotivo, en el paredón de Mitre e Ituzaingó. Al grupo se sumó el letrista Héctor “Chiche” Sosa, diseñador y pintor Oscar Rico, escribí una frase. Su autoría fue por Carlos Aroldo, como así también el sentido original y verdadero del mural.

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El Club Las Mandarinas impulsa una nueva tribuna La institución avanza con la construcción de una nueva tribuna en homenaje a Luis “Vasco” Molina, una figura muy querida y recordada dentro de la historia del club. Nota completa

Las futuras “plateas” de Las Mandarinas llevará el nombre de Chicho Molina



Las plateas, como así las ha bautizado el club, es una nueva obra para el fútbol regional. Será un espacio reservado para los socios. Se irá construyendo de a poco y la semana que viene ya empezaría la obra con el alambrado que se necesita. Llevará el nombre de un personaje que marcó la vida del club: Chicho Molina, vecino de Las Mandarinas y habitante de toda la ciudad.

Cappelletti anda con ganas de volver y Bronicardi presenta Partido nuevo

POLÍTICA



“Si me piden que compita, allí estaré”, dijo Cappelletti en Contacto, el programa de Juan Franco. Y Bronicardi se corta solo con su flamante partido, Nuevo Brandsen.

Cazaron los dos primeros motoqueros en infracción y ahora deberán aplicar una multa mínima que supera los $800 mil



El tema se mantiene en reserva, pero se supo de manera oficial que dos motoqueros fueron alcanzados por la nueva ordenanza. No se sabe qué infracción habrían cometido, porque hay distintas categorías, y cuál será el monto de la penalidad que se le podrá aplicar, después por supuesto, de escuchar el descargo de los infractores.

$200 millones ganó ayer un suertudo por acertar los 8 números de la Quiniela Plus



El batacazo se produjo en la agencia Negro el 22, de Adrián Loginski. La Quiniela Plus es un juego que consiste en acertar los ocho números que elegirá el azar. Entre el cero y el 99. Y un vecino de nuestra ciudad se llevó el premio.

Acertó los ocho y se llevó un suculento premio: $201.768.339. Encima, es el único ganador que no se descompartió en un peso el ganador.

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