Si te gustan los duendes, hadas, magos, y además querés aprender a hacer manualidades, este curso es la opción ideal.

Tierra Sol Duendes abrió este nuevo curso donde vas a aprender a modelar distintas figuras en porcelana fría. Si querés ser parte no dudes en enviar un mensaje al 1150283908.

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