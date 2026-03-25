Finalizó el Programa Internacional de Formación para Emprendedores en San Vicente.



Durante cinco jornadas, en la Quinta 17 de Octubre, vecinos y vecinas accedieron a herramientas claves para fortalecer sus proyectos.

El Municipio de San Vicente llevó adelante el cierre del Programa Internacional de Formación para Emprendedores y Pequeños Comerciantes, una iniciativa que durante cinco jornadas acompañó a vecinos y vecinas que apuestan al crecimiento, la producción y el desarrollo de sus propios proyectos.



El encuentro reunió a 42 emprendedores locales que participaron activamente de instancias de capacitación, intercambio y adquisición de nuevas herramientas para fortalecer sus iniciativas. La propuesta tuvo como objetivo impulsar el ecosistema emprendedor del distrito, promoviendo la generación de oportunidades y el desarrollo económico local.



Durante el cierre, se destacó el compromiso y entusiasmo de cada participante, así como la importancia de brindar espacios de formación que potencien el talento y la capacidad productiva de la comunidad.



En este marco, el conferencista y formador Efrén Miranda brindó unas palabras en las que destacó el espíritu del programa al destacar que “el objetivo del curso es capacitar, dar recursos y herramientas a los emprendedores de San Vicente para ayudarles a impulsar sus negocios. Dentro del marco San Vicente Emprende, son numerosas las actividades que se llevan a cabo y a las cuales invitamos a los emprendedores y a aquellos que aún no lo son pero que quieren serlo a que participen, para que puedan capacitarse y llegar a tener negocios y actividades profesionales de éxito”.



Asimismo, se contó con la participación de referentes del ámbito emprendedor, entre ellos el propio Miranda, director de programas de la Fundación INCYDE y presidente del Club del Emprendimiento, quien compartió su experiencia y conocimientos con los asistentes, enriqueciendo la propuesta formativa.



Este tipo de políticas públicas buscan fortalecer a los emprendedores como actores clave del desarrollo local, acompañándolos en cada etapa de su crecimiento. San Vicente continúa consolidando iniciativas que promueven la capacitación, el trabajo y la generación de nuevas oportunidades para toda la comunidad.

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